Tragedia pod Rogoźnem w Wielkopolsce. Są wstępne ustalenia prokuratury dotyczące ujawnienia zwłok w mieszkaniu

We wtorek, 6 czerwca została przeprowadzona sekcja zwłok ciał ujawnionych w jednym z mieszkań domu wielorodzinnego w Siernikach koło Rogoźna.

Znalezione ciała miały obrażenia czaszkowo-mózgowe pochodzące z wystrzału broni palnej.

Przypominamy, że do ujawnienia zwłok 53-letniego mężczyzny oraz 43-letniej kobiety doszło w niedzielę około godziny 13:30.

-Odbywał się akurat festyn rodzinny, kiedy doszła do nas informacja o tym co się wydarzyło. To nieprawdopodobne. Wszyscy jesteśmy wstrząśnięci, tym co się wydarzyło- mówiła Sołtys Siernik Aneta Karaś.