Tragedia w Kobylej Górze. Znane są wyniki sekcji zwłok dziewczynek

Rodzinny dramat wydarzył się w Kobylej Górze koło Ostrzeszowa. Policja i prokuratura wyjaśniają okoliczności śmierci dwójki dzieci w wieku 9 i 13 lat. Ich matka została przetransportowana śmigłowcem do szpitala w Kaliszu.

Są wyniki sekcji zwłok

- We wstępnej opinii biegły wskazał jako przyczynę śmierci starszej dziewczynki wykrwawienie z wielu ran, bowiem na ciele stwierdzono kilkadziesiąt ran kłutych, ciętych oraz drążących w głąb ciała. U młodszego dziecka stwierdzono nieznaczne otarcia na szyi, zaś jak najbardziej prawdopodobny mechanizm zgonu wskazano uduszenie - mówi Marcin Kubiak.

Jak informuje Radio Poznań Marcin Kubiak z Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim, "obrażenia, które doprowadziły do śmierci dziewczynek, zostały zadane przez inną osobę":

Konieczne będzie jednak przeprowadzenie dalszych badań, aby potwierdzić opinię. Potrwają one około miesiąca.

Sędzia zaniepokojona

Zostało już także wyznaczone posiedzenie opiekuńcze. Do spotkania w sądzie nie doszło, ponieważ kobieta nie przyszła. Dzień później doszło do tragedii.

Jak podaje PAP, treść pisma zaniepokoiła sędzię rodzinną; była nielogiczna, dziwna i budząca niepewność. Dlatego – jak powiedziała Sabała-Bronś, zdecydowano o wszczęciu z urzędu postępowania w celu ustalenia, co dzieje się w rodzinie, czy ma miejsce coś niepokojącego. Sąd zawiadomił urzędy, które mogły coś wnieść do sprawy. Zwrócono się o wydanie opinii.

Wiceprezes Sądu Rejonowego w Ostrzeszowie Barbara Sabała-Bronś w rozmowie z PAP mówi, że zaniepokoiła się pismem, które matka zamordowanych dziewczynek przysłała do sądu. Jak dodaje wiceprezes, zainteresowanie sądu rodziną wzięło się od pisma, które matka zabitych córek przysłała do wydziału rodziny i nieletnich na przełomie marca i kwietnia.

Jak doszło do tragedii?

Jak poinformowali strażacy - ochotnicy, po godzinie 12.40 zostali wezwani do jednego z gospodarstw na terenie Kobylej Góry. Wezwanie dotyczyło zatrzymania krążenia u dwóch osób. Na miejscu okazało się ze w zdarzeniu uczestniczyły trzy osoby. Niestety strażacy pomimo podjętych działań nie zdołali uratować życia dwojga dzieci.

Informację potwierdziła również oficer prasowa Komendanta Powiatowego Policji w Ostrzeszowie.

- W miejscowości Kobyla Góra na terenie prywatnej posesji znaleziono zwłoki dwóch osób. Dla dobra prowadzonego postępowania i czynności trwających na miejscu nie udzielam więcej informacji w tej sprawie na chwilę obecną - powiedziała st. asp. Magdalena Hańdziuk.

Jak podało Radio Poznań, zwłoki dwóch dziewczynek odnalazł ojciec, który wrócił do domu. Obie dziewczynki miały ślady na szyi. Jak znowuż powiedzieli "Gazecie Wyborczej" policjanci, którzy chcą pozostać anonimowi, wszystko wskazuje na to, że mamy do czynienia z podwójnym zabójstwem i nieudaną próbą samobójczą.