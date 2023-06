Trwa nabór na ławników. Sprawdzamy, kto może zostać ławnikiem, jakie warunki trzeba spełnić i ile można zarobić

Tylko do końca czerwca można zgłaszać kandydatów na ławników sądów powszechnych w Poznaniu. Czy każdy może zostać ławnikiem? Zobacz, jakie warunki trzeba spełnić i jak złożyć odpowiedni wniosek.

Jak wynika z pisma przekazanego poznańskiemu magistratowi przez prezesa Sądu Okręgowego w Poznaniu, z terenu stolicy Wielkopolski do sądów powszechnych w Poznaniu na kadencję 2024-2027 Rada Miasta Poznania powinna wybrać łącznie 251 ławników. W piśmie prezes SO w Poznaniu określił, że: do Sądu Okręgowego w Poznaniu powinno zostać wybranych 93 ławników , w tym do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy: 7 ławników ;

, w tym do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy: ; do Sądu Rejonowego Poznań - Grunwald i Jeżyce w Poznaniu powinno zostać wybranych 147 ławników , w tym do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy: 133 ławników ;

, w tym do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy: ; do Sądu Rejonowego Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu powinno zostać wybranych 5 ławników ;

; do Sądu Rejonowego Poznań - Stare Miasto w Poznaniu powinno zostać wybranych 6 ławników.

Kto może zgłosić kandydata na ławnika w Poznaniu?

Jak informuje Urząd Miejski w Poznaniu, kandydatów na ławników mogą zgłaszać nie tylko prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia i inne organizacje społeczne i zawodowe (z wyłączeniem partii politycznych), ale także grupa co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie Poznania. Jeśli zgłosimy swoją kandydaturę tym ostatnim trybem, należy oczywiście do wniosku dołączyć odpowiednią listę z nazwiskami osób popierających (imię i nazwisko, numer PESEL, miejsce stałego zamieszkania, własnoręczny podpis każdej z osób).

Gdzie i do kiedy można składać dokumenty na ławnika w Poznaniu?

Komplet dokumentów należy dostarczyć do Wydziału Organizacyjnego UMP (pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznań) z dopiskiem "Wybory na ławnika". Wnioski przyjmowane są do 30 czerwca - liczy się data wpłynięcia do urzędu, a nie data stempla pocztowego.

Przez komplet dokumentów rozumie się: kartę zgłoszenia kandydata na ławnika - TUTAJ

informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;

oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;

oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;

zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2527), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;

dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Ile zarabia ławnik sądowy?

Jak wynika z art. 172 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych, ławnik otrzymuje rekompensatę pieniężną za czas wykonywania czynności w sądzie, którymi są: udział w rozprawie lub posiedzeniu, uczestnictwo w naradzie nad wyrokiem, sporządzenie uzasadnienia lub uczestnictwo w posiedzeniu rady ławniczej, jeżeli został do niej wybrany.

Wysokość rekompensaty dla ławników biorących udział w rozpoznawaniu spraw w sądach powszechnych, za jeden dzień pełnienia obowiązków ławnika, wynosi 2,64% podstawy ustalenia wynagrodzenia zasadniczego sędziego, o której mowa w art. 91 § 1c. - czytamy w przepisach. Jednym słowem, za dzień pracy ławnik może liczyć na wynagrodzenie w wysokości niespełna 130 zł brutto. Z uwagi na to, iż w myśl obowiązujących przepisów może zostać wyznaczony do udziału w sprawach do 12 dni w roku, mowa w tym przypadku o rocznym zarobku na poziomie ok. 1560 zł brutto.

Ale to nie wszystko. Zgodnie z par. 4a. art. 172 tej samej ustawy, ławnikowi przysługuje ryczałt na pokrycie kosztów dojazdu do sądu w celu wykonywania czynności w sądzie środkami komunikacji miejscowej w wysokości 0,25% podstawy ustalenia wynagrodzenia zasadniczego sędziego.

Pracodawca zatrudniający ławnika jest natomiast obowiązany zwolnić go od pracy na czas wykonywania czynności w sądzie, a za czas zwolnienia od pracy ławnik zachowuje prawo do świadczeń wynikających ze stosunku pracy, z wyjątkiem prawa do wynagrodzenia.

Kto może zostać ławnikiem?

Ławnikiem może być wybrana osoba, która: ma obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;

jest nieskazitelnego charakteru;

ukończyła 30 lat i nie przekroczyła 70 lat;

jest zatrudniona, prowadzi działalność gospodarczą lub zamieszkuje w miejscu kandydowania co najmniej od roku;

posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe;

jest zdolna, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika.

Kto nie może zostać ławnikiem?

Jak informuje serwis jednostek samorządu terytorialnego, ławnikami nie mogą być:

osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,

osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,

funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,

adwokaci i aplikanci adwokaccy,

radcy prawni i aplikanci radcowscy,

duchowni,

żołnierze w czynnej służbie wojskowej,

funkcjonariusze Służby Więziennej,

radni gminy, powiatu i województwa. (źródło: poznan.pl, samorzad.gov.pl)

