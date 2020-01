Trwa rekrutacja do poznańskich przedszkoli: Dodatkowe punkty w naborze do przedszkola dla zaszczepionych dzieci

Zaszczepione dziecko otrzyma dodatkowe punkty w rekrutacji do przedszkola miejskiego. Za co jeszcze można uzyskać punkty? Piotr Sawczuk

Poznańscy radni zdecydowali, że zaszczepione dzieci będą otrzymywać dodatkowe punkty podczas rekrutacji do przedszkoli. Dowiedz się, za co jeszcze można zdobyć punkty w naborze do przedszkola w Poznaniu.