Trzecia Droga odkryła karty. Znamy wielkopolskie jedynki koalicji Polski 2050 i PSL. Nie obyło się bez kontrowersji

- Reprezentacja Polski 2050 to zupełnie nowe rozdanie kart w polskiej polityce. To ludzie, którzy nie idą do niej, by wywracać jakieś stoliki, ale by je posprzątać, by było przy nich miejsce do rozmowy. (...) Chcemy zastąpić to, co do tej pory niszczyło, tym co łączy - zaznaczył Szymon Hołownia, lider Polski 2050.