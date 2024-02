W poznańskim Herbapolu weekend zaczyna się w piątek. Czterodniowy tydzień pracy robi wrażenie Karol Pomeranek

Czwarteczek, czwartunio – tak o czwartym roboczym dniu tygodnia tygodnia mawiają od tego roku pracownicy poznańskiego Herbapolu. To pierwsza duża firma produkcyjna w Polsce, która wprowadza czterodniowy tydzień pracy. Sprawdźmy, jak to się sprawdza w praktyce i co w wolne piątki robią pracownicy firmy. Na ten przykład prezes wybiera się na działkę.