Tych owoców nigdy nie jedz na noc. Mogą powodować kłopoty nie tylko z zaśnięciem [20.02.2023 r.]

Owoce obfitują w enzymy, sole mineralne, takie jak potas, magnez, miedź czy mangan, a także błonnik, antyoksydanty, witaminy A, E, C oraz flawonoidy.

Owoce to najlepszy wybór na śniadanie. Rano enzymy trawienne są najbardziej aktywne co gwarantuje szybkie strawienie posiłku bez ryzyka odłożenia zbędnej tkanki tłuszczowej. Ponadto cukry proste efektywnie działają na nasz mózg, a witaminy pobudzają do działania już od wczesnych godzin rannych.