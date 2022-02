Tych rachunków najczęściej nie płacą Polacy! W pierwszej kolejności opłacają czynsz i raty kredytów

Prawie co 3. gospodarstwo domowe musi bardzo ograniczać wydatki. Gorzej w stosunku do czasu przed pandemią swoją bieżącą sytuację finansową oceniają osoby mniej wykształcone oraz starsze, a co za tym idzie – częściej niepracujące, a także te o niższych dochodach miesięcznych - wynika z badania Krajowego Rejestru Długów „Portfel statystycznego Polaka w pandemii”.

Czynsz i raty kredytów

Po opłaceniu rachunków 48 proc. domostw dysponuje budżetem nie większym niż 1,5 tys. zł zł miesięcznie. Sumą powyżej 4 tys. zł obraca jedynie 13 proc. Jednak co 6. musi sobie radzić, mając do wydania jedynie kwotę do 500 zł. 95 proc. respondentów, ocenia koszty życia w pandemii jako wysokie, przy czym za bardzo wysokie uważa je co czwarta osoba. Jest to związane między innymi ze wzrostem inflacji, która dotyka większość z nas.