Tygodniowy przegląd prasy 28.11.2021: Poznań, 21.11-27.11.2021. Poznaj najważniejsze informacje z Poznania

Tyle mają wynieść styczniowe emerytury 2022. Na 2022 rok rząd w ramach Polskiego Ładu przygotowuje szereg zmian. Mają one dotyczyć m.in. seniorów z najniższymi emeryturami. Osoby z najniższym świadczeniem mają zostać zwolnione z płacenia podatku. Będzie to dla nich oznaczać więcej pieniędzy w kieszeni. Zobacz, ile będzie można zyskać na zmianach w emeryturach w 2022 roku.

Według zapowiedzi rządzących, waloryzacja emerytur w przyszłym roku może być wysoka. A to oznacza kolejne podwyżki dla seniorów, bo wcześniej emeryci dostaną inne emerytury ze względu na reformę podatkową.

Grudzień to miesiąc, w którym musimy liczyć się z dużymi wydatkami. Prezenty, organizacja wigilii, sylwester - wszystko to kosztuje. Sprawdź w naszej galerii, dla których znaków zodiaku grudzień będzie korzystny pod względem finansowym. Oni mogą liczyć na duże pieniądze.

Chcesz mieszkać jak milioner? Musisz zapłacić miliony. Innego wyjścia nie ma. Luksusowy dom, basen, piękny ogród, kilka pokoi i duży metraż - każdy marzy o takim domu jak z bajki. Ile dokładnie trzeba zapłacić, by stać się posiadaczem ekskluzywnej posiadłości? Prezentujemy 10 najdroższych domów w Wielkopolsce wystawionych na sprzedaż w serwisie otodom.pl w listopadzie 2021 roku. Zobacz zdjęcia wyjątkowych posiadłości z regionu i sprawdź ceny.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Poznaniu. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

GIS wycofuje produkty spożywcze ze sklepów w całej Polsce! Główny Inspektorat Sanitarny wydał ostrzeżenia dotyczące wycofania żywności, której spożycie może być niebezpieczne dla zdrowia. Wycofane partie produktów są m.in. zanieczyszczone tlenkiem etylenu, skażone lub zawierają szkodliwe substancje, dlatego warto potraktować ostrzeżenia GIS poważnie. Te produkty zostały wycofane przez GIS nie bez powodu. W związku z decyzją GIS, popularne sieci handlowe, takie jak Lidl, Biedronka, Auchan, Netto, Żabka wycofują produkty ze sklepów. Najnowsza lista produktów spożywczych wycofanych przez GIS. Wycofane produkty były wcześniej w sprzedaży, dlatego sprawdź dokładnie kuchenne szafki. Masz je w domu? Nie jedz tego! Wyrzuć te produkty lub oddaj do sklepu. Zobacz produkty wycofane przez GIS!

Co za wstyd! Piłkarze Legii Warszawa przegrali siódmy mecz z rzędu w piłkarskiej ekstraklasie. Jeszcze żaden mistrz Polski nie został zdetronizowany zanim skończyła się jesienna część rozgrywek. Drużyna, która reprezentuje nas w Lidze Europy, przegrywa z kim popadnie i nie może wygrzebać się ze strefy spadkowej. Nic dziwnego, że kibice z całej Polski używają sobie na całego. Obejrzyjcie memy o Legii Warszawa w galerii. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE

Dwóch z czterech uczestników z Zespołu Szkół Budowlano-Drzewnych im. Bolesława Chrobrego w Poznaniu, którzy wzięli udział w ogólnopolskim finale WorldSkills Poland, pojedzie do Szanghaju na międzynarodowy finał.

Wieczór andrzejkowy ma w Polsce wielosetletnią tradycję. Magia, wróżby, przepowiednie – te słowa doskonale opisują ten wieczór. Ze względu na to, że Andrzejki w tym roku wypadają w środku tygodnia, wiele imprez jest organizowanych w ten weekend. W zeszłym roku z powodu pandemii koronawirusa wszystkie imprezy andrzejkowe zostały odwołane. W tym tygodniu zostanie to odrobione z nawiązką! Miejsc, w których będzie można sobie wywróżyć przyszłość lejąc woskiem, pobawić się oraz potańczyć będzie wiele. Ale przede wszystkim nie wolno zapominać w tym dniu o wszystkich Andrzejach, dla których jest to wyjątkowe święto. Zobacz, gdzie w Poznaniu będzie można wybrać się na andrzejkową imprezę.