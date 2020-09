Tygodniowy przegląd prasy (Poznań, 30.08-5.09.2020), poznaj najważniejsze informacje z Poznania

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Poznania, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 30.08 a 5.09.2020. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Gigantyczne promocje w Media Markt! Co można kupić taniej? Lista produktów [06.09.2020]”?

W treści tego artykułu umieszczone są tzw. linki afiliacyjne naszych partnerów. Klikając w nie, wspierasz naszą działalność, nie ponosząc żadnych dodatkowych kosztów. Przegląd tygodnia Poznań od 30.08 do 5.09.2020: top 3 artykuły z tygodnia Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Gigantyczne promocje w Media Markt! Co można kupić taniej? Lista produktów [06.09.2020] Media Markt przygotował dla swoich klientów ciekawe obniżki i promocje. Taniej kupicie zarówno drobny, jak i duży sprzęt AGD. W dół poszły ceny ekspresów do kawy, odkurzaczy, robotów kuchennych i wielu innych produktów. Zobaczcie najlepsze promocje w sklepach Media Markt. Oto lista produktów. 📢 Taka będzie zima 2020/21. Mamy pierwszą prognozę pogody! Zobaczcie [6.09.2020 r.] Synoptycy już analizują modele pogodowe i wskazują na długoterminowe prognozy dotyczące nadchodzącej zimy? Jaką pogodę zapowiadają na nadchodzącą zimę? Czy tym razem możemy liczyć na białe święta? Czy znowu szykuje się bardziej jesienna aura? Sprawdźcie pierwsze prognozy na zimę 2020/21.

📢 Szpaler ślubny z wykrywaczy metali! Zobacz, co jeszcze działo się na ślubie Marcina Nowakowskiego z kanału "Sprzątam Bunkry" [ZDJĘCIA] Marcin Nowakowski to poznański społecznik, znany m.in. ze swojego kanału na YouTube "Sprzątam Bunkry". Od kilku lat konsekwentnie czyści rejon Sołacza, a w 2016 roku zainicjował i doprowadził do końca akcję odgruzowywania schronu przeciwlotniczego w parku Sołackim. W sobotę, 5 września, o godz. 14, w parafii pw. św. Jana Jerozolimskiego za Murami odbył się jego ślub. Wcześniej Marcin zebrał 100 kg miedzi, by w ten sposób pokryć jego koszty. W organizacji pomogli mu również przyjaciele z "Projekt Miś", którzy zadbali o dekoracje i atrakcje w oprawie rekonstrukcyjnej. Ślub odbył się w języku migowym, a młoda para z kościoła wyszła pod szpalerem z wykrywaczy metali. Sprawdź w galerii, co jeszcze działo się na tym ślubie!

📢 Tragiczna i zagadkowa śmierć dziennikarki. Anna Karbowniczak przed potrąceniem przez samochód dostawała groźby W piątek, późnym popołudniem, policja poinformowała o zatrzymaniu trzech osób w sprawie śmiertelnego potrącenia Anny Karbowniczak. Szczegóły mają być znane najwcześniej w sobotę. My ujawniamy wątek gróźb, które Ania dostała tuż przed śmiercią. Sprawę wypadku i gróźb przejęła Prokuratura Okręgowa w Poznaniu. 📢 Rok szkolny w cieniu pandemii: 7 przykładów nielogicznych przepisów w szkole w czasach koronawirusa By dzieci choć trochę wróciły do normalności, potrzebne było ponowne otwarcie szkół, dlatego nowy rok szkolny odbywa się w trybie stacjonarnym. Jednak w praktyce to jeden wielki eksperyment. Dowodem na to są absurdalne przepisy, które zupełnie przeczą szkolnej praktyce. 📢 Kwiaty do ogrodu i na balkon, które najdłużej kwitną. Zobacz, co warto posadzić, żeby kwitło do zimy Wiele kwiatów zakwita dopiero jesienią, są też takie, które kwitną przez cały sezon, aż do poważniejszych mrozów. Oto najdłużej kwitnące kwiaty do ogrodu i na balkon.

📢 Okazje! Domy i mieszkania od komornika. Licytacje komornicze w całej Wielkopolsce. Zobacz najciekawsze oferty (WRZESIEŃ 2020) W Wielkopolsce codziennie przybywa nowych licytacji komorniczych. Możesz na nich kupić dom lub mieszkanie w okazyjnej, niższej niż rynkowa cenie. Nieruchomości są zajmowane osobom zadłużonym, a później trafiają na licytację. Sprawdziliśmy najciekawsze oferty z Wielkopolski we wrześniu 2020 roku. Zobacz! 📢 Pasażerowie mają dość porannych pociągów Kolei Wielkopolskich. Wagony są zatłoczone i brakuje społecznego dystansu Choć Urząd Marszałkowski i Koleje Wielkopolskie zapewniają, że normy dotyczące liczby pasażerów są zachowywane, to oni sami coraz częściej skarżą się na sytuacje w pociągach – zwłaszcza porannych, na trasach z Wolsztyna, Grodziska Wielkopolskiego czy Gniezna do Poznania. Twierdzą, że wagony są zatłoczone, a obowiązek dystansu społecznego nie jest przestrzegany. 📢 Pogoda na zimę 2020/2021: Zobacz pierwsze długoterminowe prognozy. Czy w tym roku będzie zima stulecia? Choć zima rozpocznie się w Polsce dopiero za kilka miesięcy, to wiele osób już zastanawia się, jakiej pogody można spodziewać się między grudniem a marcem. Przygotowaliśmy zestawienie pierwszych długoterminowych prognoz na zimę 2020/2021. Czy będzie mroźna?

📢 Te znaki zodiaku to świetni rodzice! Zobacz, czy dobrze sprawdzisz się w tej roli. Znak zodiaku powie, jakim rodzicem jesteś Czy każdy może być dobrym rodzicem? Wystarczą chęci, zaangażowanie i otwartość, by świetnie sprawdzić się w tej roli. Dla dzieci ich mama i tata będą całym światem i najlepszymi rodzicami na świecie, ale czy naprawdę każdy się do tego nadaje? Z punktu widzenia astrologii – niekoniecznie. Zobacz, które znaki zodiaku to świetni rodzice, a które radzą sobie gorzej z wychowaniem dzieci. Sprawdź, jakim rodzicem jesteś (lub będziesz)!

📢 Niemożliwe budynki Erwina Wurma. Zobacz zabawne i zaskakujące dzieła austriackiego artysty To nie grafiki komputerowe – tych niesamowitych budynków można dotknąć. Powstały w szalonej wyobraźni austriackiego rzeźbiarza. 📢 Jesień to sezon na grzyby! Jak je prawidłowo zbierać? Dzięki tym zasadom grzybobranie będzie bezpieczne Pierwsze dni września to wiele opadów deszczu, ale też ciepłe noce. Dzięki temu już za kilka dni w polskich lasach pojawi się mnóstwo grzybów. Sezon na grzybobranie lada moment – zanim wyruszymy do lasu, warto zapoznać się z zasadami bezpiecznego grzybobrania. Sprawdź naszą galerię.

Jak chronić się przed uciążliwymi telefonami reklamowymi?