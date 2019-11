Hiszpania to prawdopodobnie ostatni przystanek na drodze pięciu tygrysów, które mają za sobą lata w niewoli, podróż z Włoch na granicę polsko-białoruską. W ośrodku Adwokatów Zwierząt będą miały miejsce do życia, jak najbardziej zbliżone do natury. Zwierzęta wyjadą z Poznania w niedzielę, 1 grudnia.

- Są tam baseny, duże, piękne wybiegi. W słonecznej Hiszpanii zakończy się ich koszmar

Wyjazd tygrysów był pod znakiem zapytania

Wyjazd tygrysów do Hiszpanii w niedzielę

- Adwokaci zwierząt przyjadą do nas ze swoimi klatkami w sobotę przed południem. Wieczorem uśpimy zwierzęta. Będą nas w tym wspierać antyterroryści z długą bronią, by zapewnić bezpieczeństwo. Zwierzęta w nocy przetransportujemy do klatek. Będą miały czas, by ze spokojem się wybudzić

Pracownicy i dyrekcja zoo przygotowują pięć tygrysów do transportu. Zwierzęta w niedzielę, 1 grudnia mają opuścić poznański ogród zoologiczny. Wyjadą do słonecznej Hiszpanii, do ośrodka holenderskiej fundacji Adwokaci Zwierząt. W przygotowania zwierząt do wyjazdu po raz kolejny zaangażują się antyterroryści, którzy będą czuwać nad bezpieczeństwem całej akcji.- przekonuje Ewa Zgrabczyńska, dyrektorka zoo.Przypomnijmy, przewóz dziesięciu tygrysów z Włoch do Dagestanu w Rosji został zatrzymany na granicy polsko-białoruskiej pod koniec października. Służby celne po stronie białoruskiej nie pozwoliły na wjazd ciężarówki, ponieważ włoscy kierowcy nie posiadali wiz, a zwierzęta ważnych dokumentów medycznych. Po kilku dniach wyczekiwania na granicy w Koroszczynie sytuacja stała się dramatyczna. Jeden z tygrysów padł. Na ratunek dziewięciu pozostałym ruszyła ekipa z poznańskiego zoo. Ostatecznie do Poznania trafiło 7 zwierząt, dwa tygrysy zacumowały w prywatnym zoo w Człuchowie.Od samego początku dyrekcja zoo podkreślała jednak, że w Poznaniu nie ma miejsca na wszystkie zwierzęta. Budowany naprędce azyl dla nich pomieści jedynie dwa osobniki. Pomoc zaoferowało holenderskie stowarzyszenie Adwokaci Zwierząt, które przyjmie pięć zwierząt do swojego ośrodka.Początkowo transport zwierząt miał odbyć się w poprzednią niedzielę, 24 listopada. Jednak decyzje administracyjne wójta gminy Terespol uniemożliwiły ich translokacje.Po wielu stoczonych bojach przed dyrektorkę zoo, przy pomocy polityków, samorządowców, Ministerstwa Środowiska i prokuratur krajowej i okręgowej w Lublinie zwierzęta wyjadą do Hiszpanii.Aktualnie pracownicy zoo przygotowują zwierzęta do wyjazdu. W piątek zamierzają pożegnać je prezydent Poznania wraz ze swoimi czterema zastępcami.- mówi Małgorzata Chodyła, rzeczniczka zoo.Mimo początkowych informacji, nikt z pracowników nie będzie towarzyszył w podróży tygrysom. - Nie mamy pieniędzy. Pieniądze, które zbieraliśmy, dostaniemy dopiero na początku grudnia jako autokorekta do budżetu - przyznaje Chodyła.Pracownicy zoo będą mieli jednak podgląd na zwierzęta. W klatkach zamontowane zostaną kamery.W Poznaniu zostaną dwa tygrysy, Gogh i Kan, których stan nie pozwala na odbycie podróży.[g]14537397;0[/g]