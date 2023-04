Tyle kosztuje węgiel i brykiet na majówkę 2023. Lidl, Biedronka, Kaufland i Aldi ruszają z promocjami

Majówka to nie tylko wypoczynek na działce czy podróże, ale także rozpoczęcie sezonu grillowego. W związku z tym w sklepach pojawiło się wiele promocji, dzięki którym kupimy taniej nie tylko jedzenie na grilla, ale także węgiel i brykiet. Gdzie najlepiej wybrać się na majówkowe zakupy?

Tani węgiel w Biedronce

Limit dzienny dotyczący tego produktu wynosi 2 sztuki na osobę. Po jego przekroczeniu obowiązuje cena 13,99 zł za opakowanie. W najbliższych dniach sieć oferuje też promocje na przysmaki grillowe, a także piwa (12 plus 12 gratis).

Ile kosztuje węgiel na grilla w Lidlu?

Podobną promocję przygotował Lidl, w którym od 27 kwietnia do 2 maja kupimy 2,5-kilogramowe opakowanie brykietu za 7,49 zł . W tym przypadku klienci również muszą kupić dwie sztuki produktu w trakcie jednej transakcji. Limit dzienny na osobę wynosi 4 sztuki.

Po przekroczeniu wyznaczonego limitu opakowań obowiązuje cena regularna w wysokości 14,99 zł za sztukę. Co istotne, w przeciwieństwie do Biedronki, sieć nie wymaga karty klienta do skorzystania z promocji.