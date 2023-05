Uwaga! Borelioza już atakuje. Jak ją rozpoznać? Oto objawy, które powinny nas zaniepokoić

Borelioza. Co to za choroba?

Borelioza jest dość nową chorobą, diagnozowaną od połowy lat 80. XX wieku. Powodują ją bakterie z grupy krętków. Są one przenoszone m.in. przez niektóre kleszcze. Dlatego wybierając się do lasu czy na spacer wśród traw trzeba zachować szczególną ostrożność. Kleszcze są najbardziej aktywne od rana do godzin południowych, a następnie popołudniami aż do zmierzchu. Po powrocie z wycieczki warto dokładnie obejrzeć swoje ciało, szczególnie miejsca, gdzie kleszcze lubią atakować. W szczególności przeguby (np. pachy, obszar pod kolanami czy pachwiny). W Polsce notuje się 9-10 tys. wystąpień boreliozy w skali roku.