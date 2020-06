Uwaga! IMGW wydało ostrzeżenie. Burze z gradem w czwartek, 18 czerwca w Wielkopolsce

W czwartek w Wielkopolsce mogą występować gwałtowne burze z gradem. Ostrzeżenie pierwszego stopnia w tej sprawie wydało IMGW. Prawdopodobieństwo wystąpienia burz wynosi 90 proc.

- Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 20 mm do 30 mm, lokalnie do 40 mm oraz porywami wiatru do 90 km/h. Miejscami możliwy grad