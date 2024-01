Varia Posnania i inni aktywiści chcą spotkać się z ministrą edukacji Barbarą Nowacką. "Deklarujemy pełną gotowość do współpracy"

Varia Posnania i pięć innych podmiotów - Fundacja na rzecz Praw Ucznia, Stowarzyszenie Umarłych Statutów, Dopamina Lab, Fundacja Offschool i Alina Czyżewska, podpisali się pod listem do Barbary Nowackiej. Wkrótce przy ministerstwie ma powstać nowa funkcja - Rzecznik Praw Ucznia. Miałby on czuwać na tym czy prawa dzieci i młodzieży nie są łamane. Sprawa jest szeroko komentowana, jednak do dyskusji nie zostały zaproszone organizacje pozarządowe.

- Bardzo zależy nam na współpracy z Ministerstwem, aby żadna ze stron nie została pominięta, jak to w poprzednich latach bywało. Jako głos prawnouczniowski odezwaliśmy się zatem do Ministry Nowackiej, aby pokazać otwartość na dialog, czekamy na odpowiedź

- komentował Kacper Nowicki, prezes zarządu Fundacji Varia Posnania dla epoznan.pl.