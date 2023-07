W aptekach znów brakuje leków. Najbardziej antybiotyków dla dzieci

Jak informuje Główny Inspektorat Farmaceutyczny, w ostatnim czasie pojawiły się utrudnienia w dostępie do antybiotyków w formie pediatrycznej, czyli tych, które przepisywane są dzieciom.

Trudności pojawiają się w całym kraju, w tym również w województwie wielkopolskim.

- To problem, który cały czas obserwujemy. Pewne rzeczy się pojawiają, ale w to miejsce znikają inne. Najbardziej, z tego co obserwuję z naszego podwórka, brakuje zawiesin dla dzieci - mówi dr n. farm. Stefan Piechocki, wojewódzki konsultant w dziedzinie farmacji aptecznej.