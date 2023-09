W czerwcu zadebiutował w zawodach triathlonowych w Międzychodzie. Teraz ukończył pierwszego w Polsce podwójnego Ironmana

Jeśli determinacja jest wielka, to droga do sukcesu nie musi być długa i kręta. Udowodnił to właśnie Piotr Dyczko, mieszkaniec Poznania, przykładny mąż i ojciec dwójki dzieci. W mediach społecznościowych można go odnaleźć pod nazwą „Pro po polsku”, gdzie pokazuje jak łączyć wszystkie obowiązki rodzinne i zawodowe z pasjami.

- Wiele razy człowiek obiecuje sobie, że od stycznia to już na pewno ruszy tyłek na siłownie, zacznie biegać, zrobi formę na lato. Potem jednak okazuje się, że styczeń już minął, a człowiek dalej siedzi pochylony w ciepłym domku nad telefonem i czyta te słowa, bo zapomniał o kilku szczegółach, które się z tym wiążą, czyli wstawanie do pracy, gdy za oknem jest jeszcze ciemno, czy powrót, gdy za oknem już jest ciemno. Po drodze odbiór w pośpiechu dzieciaków z przedszkola i szkoły, pęd z nimi na dodatkowe zajęcia. Wszystko po to, by późnym wieczorem siłą wyekspediować je do łóżek i...odpalić Netflixa, bo nam też się coś z tego wieczoru należy. Kto z nas tego nie przeżył? Ja to postanowiłem w końcu zmienić – mówi Piotr Dyczko.