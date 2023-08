W lasach pojawił się nowy szkodnik. Przekraska sosnówka po raz pierwszy została wykryta na terenie Nadleśnictwa Międzychód.

Kornik drukarz, kornik ostrozębny, a także przypłaszczek granatek i cetyńce – to chrząszcze, które śnią się po nocach międzychodzkim leśnikom. Atakują one świerki i sosny Puszczy Noteckiej na terenie Nadleśnictwa Międzychód. Dostają się pomiędzy drewno, a korę i jedynym ratunkiem i zarazem obroną przed namnażaniem się tych chrząszczy jest wycinka chorych drzew i możliwie szybka wywózka ich z lasu. Jeśli leśnicy nie zrobią tego przed okresem ich rozwoju i namnażania, to te zaatakują kolejne drzewa. W ekstremalnych przypadkach może dojść do ich gradacji, jak było w przypadku Puszczy Białowieskiej, którą trzeba było wycinać na potęgę, co powodowało społeczne oburzenie.