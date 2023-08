W Poznaniu kolejne utrudnienia na drodze rowerowej wzdłuż Solnej. Odbędą się nocne prace

Przejazd będzie możliwy w obu kierunkach, ale jednym pasem, natomiast w czasie dnia ruch w miejscach wykopów będzie przywracany po nawierzchni z kruszywa.

Dzięki tej inwestycji, zapewniającej wyodrębnione ciągi komunikacyjne dla poszczególnych uczestników ruchu, łatwiej będzie dojechać rowerem do śródmieścia, a z drugiej strony - wygodnie i bezpiecznie dotrzeć do Wartostrady oraz terenów rekreacyjnych – informuje inwestor. - Budowana droga rowerowa będzie miała od 2 do 2,5 m szerokości. W efekcie zaplanowanych robót zmianom ulegną m.in. geometria skrzyżowań, które będą przecinać nową drogę oraz przebieg chodnika. Zbudowane bądź przebudowane zostaną przejazdy rowerowe i przejścia dla pieszych. Wykonawca przeprowadzi też prace związane z odwodnieniem pasa drogowego, przebuduje istniejące oświetlenie, sygnalizację świetlną, przesunie słupy trakcyjne, zajmie się również nasadzeniami roślin.