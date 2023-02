W Poznaniu kręcą film! Część scen rozgrywa się w znanym klubie. Zobacz, co dzieje się na planie Nicole Młodziejewska

W Poznaniu trwają zdjęcia do filmu „Good Grief”. Produkcja ma trafić na największe festiwale filmowe a także na platformy VOD. We wtorek część zdjęć odbyła się w poznańskim klubie Próżność. Zobacz w galerii, co działo się na planie filmu.