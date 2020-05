W Poznaniu otwierają się żłobki oraz przedszkola. W placówkach miejskich wystarczy miejsc dla dzieci, jednak nauczycieli może zabraknąć

Zgodnie z przekazanymi od rodziców deklaracjami, niewielu przedszkolaków wróci do poznańskich placówek od poniedziałku. Spośród 14 tys. zapisanych dzieci, niespełna 3 tys. rodziców zadeklarowało zainteresowanie powrotem malucha do przedszkola. To zaledwie 21 proc. w skali całego miasta. Podobnie problemu z przekroczeniem limitu nie będzie w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych. Tam zgłosiło się jedynie 9 proc. rodziców wszystkich zapisanych dzieci.

- Większym problemem może okazać się liczba nauczycieli. Z 22 opiekunów - gotowych do pracy jest połowa. Na razie to wprawdzie wystarczająco, bo od poniedziałku chęć oddania dziecka do przedszkola zgłosiło 37 rodziców, więc jestem w stanie te grupy obsadzić. Jednak lista się nie zamyka, a rodzice mogą nadal deklarować, że przyślą dziecko. Wówczas może pojawić się problem z opiekunami, ponieważ zgodnie z zasadami GIS mogę przyjąć aż 120 dzieci – zaznacza Jolanta Zielińska-Wachowiak, dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Poznaniu.

Jednak w związku z tym, że w przedszkolach i żłobkach obowiązuje limit dzieci w grupie, to tych grup musi zostać utworzonych więcej. Dyrektorzy poznańskich placówek martwią się więc o to, czy będzie dla maluchów wystarczająca liczba opiekunów.

- Na tę chwilę mam obsadę. Kłopotliwe było ułożenie grafiku tak, by w każdej grupie zawsze było dwóch opiekunów. Jest to kwestia zapewnienia bezpieczeństwa, chciałam to dopasować w ten sposób, by żaden nauczyciel nie zostawał z grupą sam. Otworzyłam trzy grupy, które jestem w stanie obsadzić nauczycielami, ale jeżeli utworzy się kolejna, to opiekunów zabraknie, dlatego że mam jeszcze tylko jedną nauczycielkę gotową do pracy - mówi Beata Kałużna, dyrektor Przedszkola nr 43 w Poznaniu.

To również kwestia realizowania nauczania zdalnego dla dzieci, które pozostaną w domach. Część opiekunów musi realizować zajęcia online dla tych maluchów.

- Jeżeli zostaną zapisane do przedszkola kolejne dzieci, to rzeczywiście problem z opiekunami może się pojawić. Zresztą podobnie, jak z liczbą miejsc dla maluchów. Mam 12 zgłoszeń od rodziców. To akurat tyle, ile mogę przyjąć zgodnie z wytycznymi GIS. Dla pozostałych dzieci trzeba nadal realizować nauczanie zdalne. W momencie, gdy musiałabym otworzyć kolejną grupę dla dzieci, trudno byłoby to pogodzić - przyznaje Klaudia Sobecka-Szcześniak, dyrektor Przedszkola nr 51 w Poznaniu.