W Poznaniu uruchomiono pierwszy hub kwantowy. Pozwoli on na wykonywanie skomplikowanych obliczeń przez komputery kwantowe

- Od dzisiaj będziemy mieć dostęp do przełomowej technologii, do której dostęp ma zaledwie kilka państw na Świecie. W końcu będziemy mogli w tym całym procesie uczestniczyć

W Poznaniu powstaje pierwszy w Europie Środkowo-Wschodniej hub kwantowy. Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe afiliowane przy Instytucie Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk dołącza do sieci IBM Quantum Network. Wraz z polskimi naukowcami oraz IBM PCSS będzie rozwijać technologie obliczeń kwantowych oraz ich zastosowanie. Oznacza to, że komputery kwantowe za pomocą usług w chmurze będą mogły połączyć się PCSS, a naukowcy z Poznania będą mogli to wykorzystać do prowadzenia własnych badań.

Pozwoli to na to, że wiele obliczeń, szczególnie bardzo złożonych systemów, stanie się o wiele wydajniejsze. Algorytmy kwantowe w powiązaniu z wykorzystaniem mocy obliczeniowej superkomputerów są w stanie poradzić sobie ze złożonymi zadaniami matematycznymi i informatycznymi nieprównanie szybciej, niż te powszechnie dziś stosowne.

Co to oznacza dla przeciętnego Kowalskiego? Komputery kwantowe pozwalają na przeprowadzenie skomplikowanych i wieloczynnikowych procesów oraz symulacji. Oznacza to, że mogą zostać wykorzystane do złożonych oraz dynamicznych procesów w zakresie inżynierii materiałowej, chemii i biomedycynie. Pozwoli to na tworzenie m.in. nowych leków czy przeprowadzanie skomplikowanych badań medycznych z zakresu genetyki.