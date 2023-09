W poznańskim schronisku panuje groźny wirus! Koty cierpią na panleukopenię. Potrzebna jest pomoc

Poznańskie schronisko poinformowało o trudnej sytuacji 20 września.

- Szanowni Państwo, kończy nam się miejsce na koty. Obecnie mieszkają one dosłownie wszędzie, także na korytarzach w klatkach - od lipca panuje u nas panleukopenia. Obecnie 6 z 9 oddziałów szpitalnych jest skażonych wirusem panleukopenii, wciąż wykrywamy nowe przypadki i czas kwarantanny dla pozostałych na oddziale kotów znów się wydłuża. Zwierzęta z tych oddziałów nie mogą trafić w najbliższym czasie do adopcji, a kiedy do niej trafią - tego nie wiemy