W poznańskim szpitalu brakuje już nawet wody pitnej. Kibice Lecha organizują zbiórkę

I dodaje: - Prosimy, nie dostarczajcie niczego do szpitala. Od poniedziałku potrzebne produkty będziemy zbierać pod biurem Stowarzyszenia Kibiców Kolejorz, które mieści się na IV trybunie, w godzinach 9-16. Brakuje przede wszystkim wody niegazowanej. Prosimy, abyście dostarczyli jej nam jak najwięcej. Prosimy Was o realną pomoc. Dowieźcie również jak najwięcej wody!

Przypomnijmy, że to właśnie do szpitala przy ul. Szwajcarskiej trafiają osoby zakażone koronawirusem w Poznaniu. Do tej pory w stolicy Wielkopolski zakażonych koronawirusem było siedem osób, spośród których jedna zmarła. Od poniedziałku szpital przy Szwajcarskiej ma być przeznaczony tylko dla pacjentów z koronawirusem. Będzie się tam znajdowało 406 łóżek.

Zbiórka kibiców to nie jedyna inicjatywa wsparcia pracowników szpitala. Pomagają też poznańskie restauracje i mieszkańcy.

