W tych 16 miastach w Wielkopolsce dochodzi do największej liczby rozwodów [lista] OPRAC.: Dariusz Nawrocki

W latach 90. XX wieku oraz na początku XXI wieku rozwody stanowiły przyczynę 1/5 rozwiązywanych rocznie małżeństw, a obecnie jest to już prawie 30 proc. - W 2020 roku zostało rozwiązanych przez sąd ponad 51 tysięcy małżeństw. Liczba rozwodów w miastach jest prawie 3-krotnie wyższa niż na wsi, a w przypadku separacji 2-krotnie wyższa. Także w układzie regionalnym występują znaczne różnice, to jest postępowanie mieszkańców województw południowo-wschodniej Polski jest bardziej tradycyjne, natomiast najmniej tradycyjne w województwach zachodnich - zauważa Główny Urząd Statystyczny. Jak informuje GUS, rozwiedzeni małżonkowie przeżywają ze sobą średnio około 15 lat. Wzrasta również wiek małżonków podejmujących decyzję o rozwodzie Oto 16 miast w Wielkopolsce, w których dochodzi do największej liczby rozwodów w przeliczeniu na 1000 mieszkańców >>>> Pixabay/ zdjęcie ilustracyjne Zobacz galerię (18 zdjęć)

