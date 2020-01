W tym lub przyszłym roku na Jeżycach pojawią się przystanki wiedeńskie

O tym terminie rozmawiał z radnymi Rady Osiedla Jeżyce Mariusz Wiśniewski, zastępca prezydenta Poznania. Co ciekawe, budowa przystanków nie będzie związana z remontem ulicy Dąbrowskiego, choć pierwotnie tak zakładano. Przyczyna jest prosta: remont przeciąga się w czasie, zatem by nie odwlekać budowy wygodniejszych i bezpieczniejszych dla pasażerów platform przystankowych, będą one budowane niezależnie, i to w bliskim czasie.

Oprócz ulicy Dąbrowskiego, w bezpośrednim sąsiedztwie rynku, przystanki będą wybudowane także przy ul. Kraszewskiego. Jako że miasto chce wprowadzić dłuższe tramwaje, i one będą musiały także być dłuższe. Jednocześnie ma być uwzględniona możliwość bezkolizyjnego korzystania z torowiska przez autobusy linii 164.

Zobacz: Na Jeżycach może powstać stacja PKP. Kolej odciąży ruch samochodowy?

Przystanki wiedeńskie są podwyższonymi w stosunku do poziomu ulicy i szyn miejscami, z których osoby niepełnosprawne, starsze, dzieci, czy pasażerowie z wózkami, mogą łatwiej wejść do tramwajów.