W tym roku już 18 razy strażacy interweniowali w związku z płonącymi odpadami nad Wartą w Poznaniu. Radny miejski zwraca uwagę na problem

Zdarza się, że wypoczywający na terenach nadwarciańskich w Poznaniu wyrzucają popiół i żar z grilla do plastikowych kontenerów, co w konsekwencji doprowadza do pożaru. Tylko w tym roku spłonęło 18 pojemników na odpadu. Na problem ten zwraca uwagę radny miejski Andrzej Rataj.