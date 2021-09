W weekend JBL Super League Triathlon Poznań 2021: Będą duże utrudnienia w ruchu. Mieszkańcy są wściekli

Triathlon spowoduje utrudnienia i wyłączenia ulic w sobotę w godzinach 10.00-14.30 i niedzielę – 7.00–15.00. Zamknięte zatem będą ul. Krańcowa na odcinku od ul. Wiankowej do ul. Warszawskiej i Warszawska od ul. św. Michała do granic miasta, a także droga krajowa nr 92 do Swarzędza – do skrzyżowania ul. Poznańskiej i Rabowickiej (Jasin).

Jednocześnie uruchomione będą śluzy, którymi będzie można przejeżdżać przez zamknięte odcinki wyznaczonej trasy rowerowej, nadzorowane przez policję: w Poznaniu na ul. Warszawskiej/Krańcowej, Krańcowej/Wileńskiej/Czekalskie, Warszawskiej/Mogileńskiej i na węźle Antoninek, a na drodze krajowej nr 92, w rejonie skrzyżowań Poznańskiej z ul. Polną (Swarzędz), Tabaki i Stawną (Swarzędz), Sołecką (Jasin) i Rabowicką (Jasin).