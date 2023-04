Walczyli o Polskę, zginęli w walce z komunistami. Czy ich szczątki pogrzebano w Krotoszynie? [ZDJĘCIA + FILM]

- Znajdujemy się przy nieczynnym cmentarzu ewangelickim przy ul. Rawickiej w Krotoszynie, gdzie pracownicy Biura Poszukiwań i Identyfikacji IPN prowadzą prace archeologiczne. Ich celem jest odnalezienie mogiły zbiorowej, w której mają znajdować się szczątki ośmiu żołnierzy z oddziału Zygmunta Borostowskiego ps. "Bora". Są to żołnierze, którzy stracili życie w obławie, która miała miejsce 26 maja 1946 r. we wsi Benice oraz Starygród. Oddział wpadł w zasadzkę, został otoczony przez wojsko ludowe i również oddziały UB. I ci żołnierze stracili życie. Razem ze swoim dowódcą zostali zastrzeleni w czasie próby ewakuacji, wycofania się z tego terenu. Następnie ciała tych żołnierzy przewieziono do Krotoszyna, do kostnicy i odarte z mundurów leżały jakiś czas. Mieszkańcy miasta mogli tutaj przynosić kwiaty i zapalać świece przy tej kostnicy, co wywołało reakcję Urzędu Bezpieczeństwa i funkcjonariusze natychmiast usunęli te zwłoki i wywieźli w niewyjaśnionym kierunku. W tym momencie pracownicy Biura Poszukiwań i Identyfikacji badają jeden z dwóch tropów. My bazujemy na informacjach zebranych ponad 20 lat temu przez byłych kombatantów zrzeszonych w Związku Więźniów Politycznych i Represjonowanych okresu stalinowskiego w Krotoszynie. Wśród tych materiałów jeden z zeznań wskazuje, że ciała tych żołnierzy wywieziono na cmentarz właśnie ewangelicki i zakopano z lewej strony głównej bramy wejściowej. Dlatego też tutaj pracujemy przez kilka dni. Próbujemy odsłonić jak najszerszy teren tego cmentarza ewangelickiego, żeby sprawdzić co kryje ziemia. Ponieważ jest to cmentarz ewangelicki są tutaj również liczne pochówki cywilne. W związku z tym nasza praca polega też na odróżnieniu tych pochówków od pojedynczych cywilnych, a my szukamy tak naprawdę grobu zbiorowego, w którym powinniśmy odnaleźć szczątki ośmiu mężczyzn. Drugi trop, który będziemy badać dopiero w przyszłości, jeśli okaże się, że to miejsce po sprawdzeniu nie przyniesie oczekiwanego rezultatu. Takim drugim miejscem, który chcemy w przyszłości sprawdzić, to jest teren dawnej strzelnicy wojskowej, która również znajduje się przy ul. Rawickiej w Krotoszynie, gdzie też mamy informacje, że te ciała w maju 1946 r. miały być wywiezione i zakopane z tyłu kulochwytu tejże strzelnicy. I to też jest miejsce, w którym w przyszłości chcielibyśmy przeprowadzić prace archeologiczne - poinformował nas dr Krzysztof Latocha z Biura Poszukiwań i Identyfikacji Instytutu Pamięci Narodowej w Łodzi.