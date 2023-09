Waldemar z Rolnik Szuka Żony 10. 41-latek to bohater programu spod Pakości OPRAC.: Adrianna Jackowiak

Kandydat, którego mogliśmy poznać w pierwszym odcinku programu "Rolnik szuka żony 10", to Waldemar, przyjaciele zwą go "Waldi". Ma 41 lat, piwne oczy i mierzy 184 centymetry wzrostu. fot. Jacek Kurnikowski/AKPA Zobacz galerię (10 zdjęć)

Oto Waldemar, mieszkaniec okolic Pakości, który zdecydował się stanąć w szranki miłosnego wyzwania w 10. edycji popularnego programu "Rolnik szuka żony". Przed nami kolejny sezon tego kultowego reality show, nadawanego na antenie Telewizji Polskiej. Jednym z jego uczestników jest właśnie ten sympatyczny gospodarz, z którym przyjaciele zwykli rozmawiać, używając przydomka "Waldi". Dla Waldemara ta przygoda to okazja do poszukiwania partnerki, z którą mógłby zbudować trwały i piękny związek. Zapraszamy Was do bliższego poznania tego ciekawego mężczyzny i zapoznania się z jego zdjęciami.