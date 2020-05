Weekend majowy w Poznaniu. Sprawdź, jak będą funkcjonować komunikacja miejska, sklepy i apteki [INFORMATOR]

We wszystkie dni długiego weekendu, od piątku, 1 maja do niedzieli, 3 maja będzie obowiązywał świąteczny rozkład jazdy. Wyjątkiem są linie 180 i 184, które w sobotę, 2 maja będą kursować według sobotniego rozkładu jazdy. Transport publiczny funkcjonował będzie według obecnie obowiązujących zasad. Zawieszone pozostaną linie 2, 3, 4, 11, 121, 144, 145, 147, 149,150, 159, 170, 187, 188, 193, 194, 232 i 235.

Sklepy i galerie handlowe

Piątek, 1 maja to Święto Pracy, czyli dzień ustawowo wolny od pracy, obowiązuje więc zakaz handlu. Mogą być jednak otwarte niektóre sklepy osiedlowe, markety na dworcach kolejowych, stacje benzynowe oraz Żabki. Sobota, 2 maja to Święto Flagi Państwowej, jednak nie jest to dzień ustawowo wolny od pracy, dlatego nie obowiązują ograniczenia w handlu. Dalej zamknięte pozostaną sklepy w galeriach handlowych. W niedzielę, obchodzimy Święto Konstytucji 3 maja. Ponieważ jest to dzień ustawowo wolny od pracy, sklepy będą zamknięte.