Wielka kasa dla Lecha Poznań! Drużyna wygrała mecz o milion euro. W Lidze Konferencji zarobili już fortunę

Lech Poznań za zwycięstwo w ekstraklasie dostał 28 mln 660 tys. złotych. Po obecnym kursie to 6 mln euro. Mistrzowie Polski takie pieniądze już zarobili z samych premii, które przeznaczone są dla uczestników Ligi Konferencji. Dochodzą do tego jeszcze prawa telewizyjne i zyski z dnia meczowego. Opłaca się grać w fazie grupowej europejskich pucharów, nawet w najmniej prestiżowych rozgrywkach.

Lech Poznań rozbił bank

Już za wejście do grupy do Lecha Poznań trafi 2,94 mln euro euro. Za eliminacje premia wynosiła 400 tys. euro. 1,498 mln euro mistrzowie Polski dostaną za osiągnięte w grupie wyniki (2 zwycięstwa po 500 tys euro i 3 remisy po 166 tys. euro). 625 tys. euro to premia za 2. miejsce w grupie (325 tys) i awans do 1/16 finału (300 tys). Jest jeszcze premia za miejsce w rankingu (445 tys. euro). Lech Poznań do tej pory zarobił więc już 5,9 mln euro.