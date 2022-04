Wielkanoc polskich gwiazd. Zobacz, jak święta spędzi Katarzyna Cichopek, Ewa Wachowicz i inne telewizyjne gwiazdy

Wielkanoc 2022. Jak telewizyjne gwiazdy spędzą tegoroczne święta?

W wielu domach przygotowania do zbliżających się świąt wielkanocnych ruszyły już na dobre. Dotyczy to nie tylko zwykłych ludzi, ale również gwiazd, które na co dzień możemy oglądać na ekranach naszych telewizorów. Okazuje się, że status telewizyjnych celebrytów nie ma aż takiego wpływu na to, jak tegoroczne święta Wielkiej Nocy będą wyglądać w ich domach. Wiele sławnych osobistości planuje spędzić tegoroczne święta w gronie rodziny, a na ich stołach będą gościć tradycyjne potrawy wielkanocne, choć niekiedy w nowej odsłonie.