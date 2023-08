Wielki Dzień Pszczół 2023 w Poznaniu: Będą warsztaty, wystawy, spotkania i spektakle. Sprawdź program

Wielki Dzień Pszczół w Poznaniu

- Po raz kolejny zapraszamy poznanianki i poznaniaków do wspólnego świętowania Wielkiego Dnia Pszczół poprzez odkrywanie ich świata i poznawanie, z jakimi zagrożeniami się mierzą. Całe przedsięwzięcie organizujemy w ramach programu "Poznań dla pszczół". To, co jest w nim najważniejsze, to uświadamianie i edukowanie, jak ważna jest rola pszczół, szczególnie tych dziko żyjących. Pogoda jest zmienna, w związku z czym nie jesteśmy pewni, czy uda nam się zorganizować wszystkie zaplanowane wydarzenia plenerowe. Dlatego zachęcamy do obserwowania strony i sprawdzania, czy w programie nie pojawiły się zmiany

Będą warsztaty, wystawy, spotkania i spektakle. Sprawdź program

We wtorek, 8 sierpnia, w Eksperymentalnym Ogrodzie Dziedzictwa przy Poznańskim Centrum Dziedzictwa odbędzie się spotkanie edukacyjne. Uczestnicy wspólnie wykonają proste prace pielęgnacyjne i konserwacyjne, w tym m.in. sadzenie czy przycinanie. W trakcie spotkania będzie można uzyskać wiele ciekawych informacji m.in. o roślinach miododajnych i łąkach kwietnych. Również od 8 sierpnia dostępny będzie na stronie www.pcd.poznan.pl i w serwisie Spotify podcast "W prostych słowach: kalendarz", który nawiązuje do Wielkiego Dnia Pszczół. Natomiast do 10 sierpnia w Bramie Poznania (przestrzeń kładki) można będzie obejrzeć wystawę edukacyjną "Kwiaty i zapylacze".

Natomiast podczas warsztatu "Pszczoły to nie tylko miód - co zawdzięczamy dzikim zapylaczom każdego dnia" uczestnicy przekonają się, jak wiele pysznych i potrzebnych na co dzień produktów otrzymujemy dzięki zapylaniu. Dzięki łamigłówkom, grze terenowej i doświadczeniom zastanowią się, co to znaczy być zapylaczem i jak ważne są dla przyrody te owady. Poznają również "osobiście" niektóre gatunki zapylaczy i zastanowią się, co można zrobić, by było im lepiej w naszej okolicy. Na warsztaty obowiązują zapisy, zgłoszenia można wysyłać na adres [email protected], w tytule e-maila należy podać nazwę warsztatu oraz wybraną datę