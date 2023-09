Wielkie sprzątanie nad Wartą. Prezydent Poznania pojawił się na drugiej edycji akcji “Warta warta posprzątania”

Warto dbać o Wartę

W pierwszym dniu sprzątania wzięło udział ok. 350 wolontariuszy, którzy zebrali pół tony śmieci, z czego większość to “śmieci weekendowe” pozostawione po imprezach oraz grillach. Czystość Warty to wspólna odpowiedzialność osób, które korzystają z tego miejsca podczas weekendowego wypoczynku, ale również osób korzystających ze ścieżek do biegania czy jeżdżenia na rowerze. Dziś mimo deszczowej pogody akcja nadal trwa, a liczba wolontariuszy nie maleje. Do akcji dołączyli się również uczniowie szkół razem z wychowawcami, by pomóc, ale również nauczyć się trochę więcej o tym, jak dbać o środowisko.