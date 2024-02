Parafia w Poznaniu organizuje ekologiczny wielki post. "To wizja na najbliższe lata"

Ekologiczny wielki post w Poznaniu

– Przez odkrywanie harmonii z przyrodą oraz drugim człowiekiem, odkrywamy harmonię z Bogiem. Wielki post jest najlepszym czasem, żeby to odkrywać, dlatego, że mamy dać sobie czas. Zacząć oddychać, medytować i zastanawiać się nad sobą

– Chcemy zaprosić wszystkich mieszkańców, nie tylko wierzących do tego, żeby wspólnie posprzątać teren osiedla, aby dobrze się nam tutaj żyło. Wierzymy, że bycie we wspólnocie i odkrywanie tego świata pomoże nam lepiej zrozumieć Boga i nas samych

Brak hucznych zabaw i przygotowanie do Wielkanocy... Czym jest Wielki Post?

– Parafia Łacina jest blokowiskiem, zbiorem młodych ludzi. Trzeba popatrzeć na to, że w tej parafii działamy zupełnie inaczej niż w przeciętnej kaplicy, dlatego że mamy nowe społeczeństwo, które mieszka w blokowisku

Ekologiczny Kościół to wizja parafii Łacina na następne lata

Sprzątanie osiedla oraz warsztaty o segregacji to jedynie początek. Ekologiczny Kościół to wizja parafii Łacina na następne lata, a dla wszystkich zainteresowanych zorganizowany zostanie również wyjazd do Puszczy Zielonki oraz rezerwatu Śnieżycowy Jar.

– To wizja na najbliższe lata i właśnie tak chcielibyśmy żyć w naszej kaplicy. Chcemy maksymalnie wykorzystywać ubrania i buty, które mamy. Naprawiać, a nie wyrzucać wszystko zaśmiecając przy tym świat

– opowiada ks. Rakowski.