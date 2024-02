Wielkopolscy rolnicy planują 30-dniowy protest w Poznaniu! Start wielkich utrudnień już za tydzień!

- Dołączyliśmy do blokady granicy w Dorohusku. Mimo że transport kołowy został zatrzymany przez rolników to przeładunek zbóż i rzepaku trwa w najlepsze na kolei, na co uzyskaliśmy dowody. Skala tego zjawiska jest przytłaczająca, i jeżeli nic się nie zmieni, to w żniwa czeka nas katastrofa!