Wielkopolski NFZ wkrótce zmieni swoją siedzibę. Budynek na ul. Piekary w Poznaniu jest w fatalnym stanie

Budynek na ulicy Piekary jest w fatalnym stanie.

- Dla zobrazowania sytuacji wspomnę tylko, że przy intensywnych opadach deszczu, woda dosłownie wlewa się do pomieszczeń służbowych. Zimą natomiast temperatura jest tak niska, że nasi pracownicy nie zdejmują kurtek i czapek, i w takich warunkach wykonują swoje obowiązki. Dodatkowym argumentem do zmiany siedziby jest fakt, że budynek przy Piekarach nie ma bezpośredniego dostępu do drogi publicznej - odpowiada rzeczniczka.