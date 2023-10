– Trasę rozpoczynamy w Długiej Goślinie (powiat poznański), gdzie znajduje się kościół pw. św. Marii Magdaleny. Kolejnym punktem na trasie będą Skoki, gdzie zwiedzimy kościół pw. św. Mikołaja Biskupa. Wracamy do szosy numer 196 i skręcamy w lewo. Po przejechaniu około 6 km skręcamy w prawo na szosę numer 197. Następną drewnianą atrakcją turystyczną na trasie zwiedzania jest położony zaledwie 1 km dalej kościół pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Rejowcu. Jedziemy ponownie szosą numer 197 na południowy wschód. 9 km dalej dojedziemy do Kiszkowa, gdzie kolejnym zabytkiem będzie kościół pw. św. Jana Chrzciciela. Dalej szosą numer 197 w kierunku wschodnim udamy się do położonej 6 km dalej wsi Sławno, gdzie zwiedzimy kościół pw. św. Rozalii pełniący funkcję kaplicy cmentarnej. Opuszczając Sławno jedziemy na południe w kierunku Skrzetuszewa. Dalej mijamy Rybitwy oraz skręcamy w prawo na Latalice. Jedziemy do Węglewa. Następnym punktem na trasie zwiedzania jest kościół pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej. Z Węglewa jedziemy na południe do drogi nr 194, gdzie skręcamy w lewo do Uzarzewa. W centrum wsi znajduje się ładny szachulcowy kościół pw. św. Michała Archanioła. Z Uzarzewa wracamy do drogi głównej i po ok. 2 km skręcamy w prawo do Wierzenicy. Ostatnim drewnianym kościołem na trasie będzie świątynia pw. św. Mikołaja Biskupa w Wierzenicy.