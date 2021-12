Wigilijne paczki od Caritasu z żywnością oraz środkami chemicznymi zostały rozdane najbardziej potrzebującym mieszkańcom Poznania

Start rozdawania posiłków rozpoczął się o godzinie 11, jednak już pierwsi potrzebujący przy jadłodajni przy ul. Łąkowej 4 ustawiali się w kolejce już o 2 w nocy. Caritas przygotował w tym miejscu blisko 850 paczek, które zawierały dania wigilijne, a także prowiant z długoterminową datą ważności. Oprócz tego zostało przygotowanych blisko 100 paczek dla dzieci. Najmłodsi otrzymali słodycze, płatki śniadaniowe oraz pierniki. Dodatkowo przy wyjściu każdy z potrzebujących dostał zestaw leków oraz witamin.

- Codziennie przychodzi do nas ok. 300-400 osób po pomoc. Dzisiaj każda z tych osób wzięła ze sobą drugą osobę. Często w tygodniu przychodzi do nas jedna osoba z rodziny, bo to jest długie stanie w kolejce. A dzisiaj widzimy, że ul. Łąkowa jest zapełniona osobami potrzebującymi - powiedziała elżbietanka, siostra Józefa.