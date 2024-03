Wizyta w rezerwacie Śnieżycowy Jar. zaplanuj wycieczkę wiosną 2024. Rezerwat otwarty dla turystów [2-3 MARCA 2024]

Śnieżyca wiosenna, to kwiat, tworzący zjawiskowe kobierce w lasach, szczególnie w rejonie Śnieżycowego Jaru pod Obornikami. Jest on prawdziwym fenomenem natury. Rozkwitające w dużych populacjach, liczących nawet kilka tysięcy roślin, śnieżyce wiosenne przekształcają leśne tereny w bajkową scenerię, przyciągającą tłumy odwiedzających z Wielkopolski i nie tylko.

Bezpieczne zwiedzanie w ograniczonych terminach

Jednak terminy te mogą ulec zmianie w każdym momencie, dlatego Nadleśnictwo Łopuchówko zachęca do regularnego sprawdzania aktualizacji, gdyż plany mogą ulec zmianie w zależności od potrzeb szkoleniowych wojska.

Organizacja ruchu w rezerwacie

Dostępne parkingi dla odwiedzających Śnieżycowy Jar

Dla turystów przybywających samochodem wyznaczone zostały trzy parkingi, ułatwiające dostęp do rezerwatu:

Przy lesie od strony Uchorowa,

We wsi Starczanowo,

Przy lesie od strony wsi Szymankowo.

Nadleśnictwo Łopuchówko

Dodatkowo, uwzględniając potrzeby osób z niepełnosprawnościami ruchowymi, przygotowano specjalny parking w bezpośrednim sąsiedztwie ścieżki prowadzącej do wyjścia z rezerwatu. Ta przemyślana lokalizacja zapewnia łatwy dostęp do największych atrakcji Śnieżycowego Jaru, zachęcając wszystkich do eksploracji tego wyjątkowego miejsca.