Wolsztyn: Wykorzystały wojnę na Ukrainie, by okraść staruszkę OPRAC.: Natalia Krawczyk

Kobiety udając wolontariuszki zbierające dary dla Ukrainy, okradły struszkę. Pixabay/zdjęcie ilustracyjne

2700 złotych ukradły staruszce kobiety podające się za wolontariuszki. Jak się okazuje, oszustki do przeprowadzenia przestępstwa wykorzystały trwającą inwazję rosyjską. Twierdziły, że zbierają dary dla Ukrainy, po czym jedna z nich podstępem przeszła do drugiego pomieszczenia, by ukraść pieniądze. Za przestępstwo, którego się dopuściły grozi nawet kara więzienia.