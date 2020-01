WOŚP 2020 w Galerii Malta: Anika Dąbrowska, zwyciężczyni The Voice Kids w Poznaniu [ZDJĘCIA]

"Bazyl" zagra dla WOŚP. Finał zbiórki na rockowo!

Przed nami 28. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Do akcji przyłączył się również rockowy Klub u Bazyla, na którego scenie charytatywnie zagrają zespoły Lenny Is Dead, Eleanor Gray, Man In The Box, Diesel Hangovers, Mean Machine oraz Anywhere Us.