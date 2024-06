Wybory do Parlamentu Europejskiego. Lista lokali wyborczych w Poznaniu

Jaki jest podział na okręgi w wyborach europejskich 2024

W wyborach do Parlamentu Europejskiego Polska podzielona jest na 13 okręgów wyborczych, które swym obszarem obejmują całe województwa. Niektóre z nich są jednak połączone we wspólne okręgi. Należą do nich: podlaskie i warmińsko-mazurskie, małopolskie i świętokrzyskie, dolnośląskie i opolskie, lubuskie i zachodniopomorskie. Wyjątkiem jest województwo mazowieckie, które zostało podzielone na dwa odrębne okręgi. Większość państw nie stosuje podziału na wewnętrzne okręgi wyborcze, taki system jest obecny jedynie w Polsce, Belgii, Irlandii i Włoszech.

Lista lokali wyborczych w Poznaniu

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

Centrum Sportowe

Dom Kultury „Stokrotka”

II Liceum Ogólnokształcące im. Generałowej Zamoyskiej i Heleny Modrzejewskiej

III Liceum Ogólnokształcące im. św. Jana Kantego

Internat Zespołu Szkół Komunikacji

International School of Poznań

Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego im. Poznańskich Olimpijczyków

Muzeum Archeologiczne

Operator ARP Sp. z o. o.

Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych im. Piotra Potworowskiego w Poznaniu

Piątkowska Szkoła Społeczna Szkoła Podstawowa im. dr Wandy Błeńskiej

Politechnika Poznańska

Poznańska Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia nr 2 im. Tadeusza Szeligowskiego

Poznańskie Centrum Świadczeń

Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji

Przedszkole nr 121

Przedszkole nr 129 im. Małych Przyjaciół

Przedszkole nr 148 „Mali Europejczycy”

Przedszkole nr 15 „Calineczka”

Przedszkole nr 189

Przedszkole nr 67 im. Marii Konopnickiej

Przedszkole nr 86 „Tęczowy Świat”

Przedszkole nr 87 im. Jacusia i Agatki

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 52 SPECTO

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa

Siedziba Rady Osiedla Morasko-Radojewo

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej im. Zbigniewa Tylewicza

Sportowa Szkoła Podstawowa nr 14 im. Władysława Łokietka

Szkoła Podstawowa Specjalna nr 106

Szkoła Podstawowa i Liceum Ogólnokształcące „EUREKA”

Szkoła Podstawowa i Liceum Ogólnokształcące „EUREKA”

Szkoła Podstawowa nr 1

Szkoła Podstawowa nr 10 im. Arkadego Fiedlera

Szkoła Podstawowa nr 11 im. gen. Dezyderego Chłapowskiego

Szkoła Podstawowa nr 13 z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego im. Cytadelowców Poznańskich

Szkoła Podstawowa nr 18 im. Zofii Nałkowskiej

Szkoła Podstawowa nr 19 im. Stanisława Staszica

Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Szarych Szeregów

Szkoła Podstawowa nr 20 im. Stefana Batorego

Szkoła Podstawowa nr 23 im. gen. Józefa Bema

Szkoła Podstawowa nr 27 im. Stefana Czarnieckiego

Szkoła Podstawowa nr 28 im. Kornela Makuszyńskiego

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Bolesława Krzywoustego

Szkoła Podstawowa nr 36 im. mjr. Henryka Sucharskiego

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Armii Poznań

Szkoła Podstawowa nr 45 im. Okrętu Rzeczypospolitej Polskiej Poznań

Szkoła Podstawowa nr 46 im. Marii Dąbrowskiej

Szkoła Podstawowa nr 48 im. gen. Oswalda Franka

Szkoła Podstawowa nr 51 im. Bronisława Szwarca

Szkoła Podstawowa nr 54 im. Jana Kasprowicza

Szkoła Podstawowa nr 55 im. Jurija Gagarina

Szkoła Podstawowa nr 58 im. Jerzego Kukuczki

Szkoła Podstawowa nr 59 im. gen. J. H. Dąbrowskiego

Szkoła Podstawowa nr 6 im. Hipolita Cegielskiego z Oddziałami Integracyjnymi

Szkoła Podstawowa nr 60 im. Wojciecha Bogusławskiego

Szkoła Podstawowa nr 61 im. Komisji Edukacji Narodowej

Szkoła Podstawowa nr 63 im. Ksawerego Zakrzewskiego

Szkoła Podstawowa nr 64 im. Marii Konopnickiej

Szkoła Podstawowa nr 66 im. Marii Skłodowskiej-Curie

Szkoła Podstawowa nr 67 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Sportowymi im. Jacka Kuronia

Szkoła Podstawowa nr 7 im. Erazma z Rotterdamu

Szkoła Podstawowa nr 70 im. Mikołaja Kopernika

Szkoła Podstawowa nr 71 im. Janusza Kusocińskiego

Szkoła Podstawowa nr 72 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Sportowymi im. Mikołaja Kopernika

Szkoła Podstawowa nr 74 im. Mikołaja Kopernika

Szkoła Podstawowa nr 75 im. Powstańców Wielkopolskich

Szkoła Podstawowa nr 77 im. 15 Pułku Ułanów Poznańskich

Szkoła Podstawowa nr 78 im. prof. Wiktora Degi

Szkoła Podstawowa nr 80 im. Kornela Makuszyńskiego

Szkoła Podstawowa nr 84 im. Tadeusza Kościuszki

Szkoła Podstawowa nr 85 im. Kawalerów Maltańskich

Szkoła Podstawowa nr 88 im. Poznańskich Koziołków

Szkoła Podstawowa nr 89 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego

Szkoła Podstawowa nr 9 im. dra Franciszka Witaszka

Szkoła Podstawowa nr 90 im. hr. Władysława Zamoyskiego

Szkoła Podstawowa nr 91 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Józefa Wybickiego

Szkoły Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców im. bł. Natalii Tułasiewicz

Technikum Energetyczne im. Henryka Zygalskiego

Technikum nr 19 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

Uniwersytet Przyrodniczy Wydział Inżynierii Środowiska i Gospodarki Przestrzennej

V Liceum Ogólnokształcące im. Klaudyny Potockiej

Wielkopolskie Stowarzyszenie Sportowe

XI Liceum Ogólnokształcące im. Jadwigi i Wacława Zembrzuskich

XIV Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Wielkiego

XV Liceum Ogólnokształcące im. prof. Wiktora Degi

XX Liceum Ogólnokształcące im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego

XXV Liceum Ogólnokształcące im. Generałowej Jadwigi Zamoyskiej

XXXVII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Terapeutycznymi im. Jana Pawła II

XXXVIII Dwujęzyczne Liceum Ogólnokształcące im. Jana Nowaka Jeziorańskiego

Zespół Dziennych Domów Pomocy Filia nr 4 „Klub Starówka”

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 11

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 13

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 14

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 15

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 16

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 17

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 18

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 19

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9

Zespół Szkół Budownictwa nr 1

Zespół Szkół Elektrycznych nr 2 im. ks. Piotra Wawrzyniaka

Zespół Szkół Gastronomicznych im. Karola Libelta

Zespół Szkół Geodezyjno-Drogowych im. Rudolfa Modrzejewskiego

Zespół Szkół Handlowych im. Bohaterów Poznańskiego Czerwca `56

Zespół Szkół Komunikacji im. Hipolita Cegielskiego

Zespół Szkół Mechanicznych im. Komisji Edukacji Narodowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Charles de Gaulle`a

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 33

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 im. ks. prof. Józefa Tischnera

Zespół Szkół Salezjańskich w Poznaniu

Zespół Szkół Specjalnych nr 101 im. Jana Brzechwy

Zespół Szkół Zakonu Pijarów im. św. Józefa Kalasancjusza

Zespół Szkół Zawodowych nr 1

Zespół Szkół Zawodowych nr 2 im. Janusza Korczaka

Zespół Szkół Zawodowych nr 6 im. Joachima Lelewela

Zespół Szkół i Placówek Oświatowych

Zespół Szkół i Placówek Oświatowych nr 5

Zespół Szkół nr 5 im. Bolesława Chrobrego

Zespół Szkół nr 8

Zespół Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 1 im. Jana Kochanowskiego

Zespół Szkół Łączności im. Mikołaja Kopernika

Głosowanie w wyborach do PE

Parlament Europejski - czym jest?

Parlament Europejski to jedna z siedmiu instytucji Unii Europejskiej. Jest to zgromadzenie ustawodawcze. Co pięć lat w krajach UE organizowane są wybory posłów do Parlamentu Europejskiego.