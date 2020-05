Wychowankowie poznańskiego Centrum Wspierania Rodzin „Swoboda” będą mieć nowy dom. Nowa siedziba powstaje przy ulicy Perzyckiej

W lutym tego roku spółka Poznańskie Inwestycje Miejskie ogłosiła przetarg na wybór wykonawcy. Prace budowlane rozpoczęły się miesiąc temu.

- Obecnie budujemy dwukondygnacyjny dom opiekuńczo-wychowawczy oraz budynek administracyjny. Gotowe są już fundamenty obu gmachów. Wykonawca rozpoczyna murowanie ścian parteru – mówi Grzegorz Bubula, wiceprezes spółki PIM.

Nowy dom zostanie przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Przewidziano jedno- oraz dwuosobowe pokoje. Zadbano o pomieszczenie do nauki. Wolny czas wychowankowie mogą spędzać w sali do wypoczynku, pokoju telewizyjnym czy też służącym do zabawy. W budynku znajdzie się też kuchnia z jadalnią, pokój wychowawców oraz gościnny, a także pomieszczenie gospodarcze.