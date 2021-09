Wymiana starego pieca w Poznaniu będzie jeszcze prostsza. Poznańscy radni przyjęli zmiany w programie Kawka Bis

Mniej plastiku na owocach i warzywach

Wymiana starego pieca w Poznaniu

- Zaproponowane zmiany mają na celu usprawnienie procesu przyznawania oraz rozliczania dotacji, a co za tym idzie zachęcenie poznaniaków do korzystania z programu. Przygotowany zbiór ułatwień to wyjście naprzeciw mieszkańcom

- tłumaczy Magdalena Żmuda, dyrektorka Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania, która prezentowała projekt podczas sesji.

Kwota dofinansowania zostanie zwiększona do 20 tys. zł, jeżeli wnioskodawca zdecyduje się na pompę ciepła lub ogrzewanie elektryczne łącznie z instalacją fotowoltaiczną. W przypadku zmiany sposobu ogrzewania z wykorzystaniem pompy ciepła (typu powietrze-woda lub gruntowej) bez instalacji fotowoltaicznej, dotacja może wynieść maksymalnie 15 tys. zł. W sytuacji podłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej, ogrzewania gazowego i elektrycznego dotacja wynosi do 12 tys. zł.