Wynajmij tanie mieszkanie w Poznaniu. ZKZL rusza z kolejną edycją programu „Mieszkanie do remontu”

Kolejna odsłona popularnego programu

ZKZL drugi raz w 2023 roku ogłosił nabór do programu „Mieszkanie do remontu”. W tej odsłonie spółka oferuje 21 lokali. Tak jak to miało miejsce dotychczas mieszkania są mocno zróżnicowane zarówno pod kątem metrażu i liczby pokoi jak i lokalizacji.

- We wrześniowej edycji do dyspozycji poznaniaków będą mieszkania dwu, trzy, cztero i pięciopokojowe. Najmniejszy lokal ma 44 metry kwadratowe a największy aż 189 metrów. Duże zróżnicowanie lokali to odpowiedź na potrzeby mieszkańców, którzy w ostatnich edycjach byli zainteresowani również dużymi mieszkaniami w których mogą zamieszkać rodziny wielodzietne

- przekazano w komunikacie.

Tak jak w poprzednich edycjach ZKZL przygotował lokale w interesujących lokalizacjach. Teraz można ubiegać się o mieszkania mieszczące się między innymi przy: