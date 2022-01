Wypadek na przejeździe kolejowym w Parkowie. Kierowca był pod wpływem alkoholu [ZDJĘCIA]

W czwartek, 20 stycznia, o godzinie 5:40 do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Obornikach wpłynęło zgłoszenie o wypadku na przejeździe kolejowym w Parkowie. Kierowca wjechał pod pociąg relacji Poznań - Piła.

- 51-letni mieszkaniec powiatu obornickiego wjechał na strzeżony przejazd kolejowy w Parkowie. W wyniku czego doszło do zderzenia z pociągiem relacji Poznań - Piła. Kierujący samochodem marki Seat Ibiza był po spożyciu alkoholu. Został przewieziony do szpitala we Wągrowcu