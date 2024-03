Wystawa "Ty Ja My - kobiecość" na MTP w Poznaniu. Wyjątkowa sesja pacjentek onkologicznych. "Naszą misją jest wspieranie kobiet"

Wyjątkowa wystawa "Ty Ja My - kobiecość" na MTP w Poznaniu

Wystawa "Ty Ja My - kobiecość" to wynik sesji zdjęciowej pacjentek onkologicznych. 7 marca o godzinie 18:00 w holu wschodnim MTP odbył się jej wernisaż, w którym wzięły udział sfotografowane modelki, lekarze, przedstawiciele samorządu oraz partnerzy spotkania.

Profilaktyka jako priorytet

Rak piersi na początku przebiega bezobjawowo, dlatego niezwykle ważne jest regularne badanie się. Rozpoznanie tej choroby we wczesnym stadium znacznie ułatwia leczenie.

- Badania mammograficzne są przeznaczone dla osób od 45 roku życia. Natomiast ważne jest także obserwowanie siebie, nawet w młodszym wieku. Sprawdzanie, czy nie zmienia się wygląd naszych piersi i czy nie ma wycieku z brodawki - dodaje organizatorka. - Poza tym warto raz w roku robić badanie USG. Przy pogadankach mówimy również o współczynniku BIRADS. Wiele osób o nim nie wie, a to bardzo ważne, żeby się z nim zapoznać po wykonaniu USG.

Wyjątkowe wsparcie chorych na raka piersi

Na MTP nie zabrakło członkini zarządu Stowarzyszenia „Rakujemy jak chcemy” Anny Piłat-Bredow. Członkinie tej organizacji same przeszły leczenie raka piersi i chcą być oparciem dla osób zmagających się z tą chorobą.

- Naszą misją jest przede wszystkim wspieranie kolejnych kobiet w tym, co same przeszłyśmy. Nam brakowało takiego słowa wsparcia od osób, które tego doświadczyły.

Ewa Madaj, uczestniczka projektu pokrzepia serca pacjentów, którzy dowiadują się o diagnozie: - Nie można się załamywać. Diagnoza to nie wyrok. Z tą chorobą można wygrać. Ja dwa razy z nią wygrałam. 80 procent sukcesu to nasza psychika. Trzeba sobie to odpowiednio poukładać w głowie i się nie poddawać.