Wystawił rękę z samochodu trzymając przedmiot przypominający "broń" i oddał strzały? Sytuacja miała miejsce na autostradzie A2

- Na chwilę obecną trwają czynności identyfikacyjne kierowcy, który użył przedmiotu widocznego na nagraniu. Nagranie wpłynęło do nas 24 maja. Zadanie jest o tyle utrudnione, że auto, którym poruszał się kierowca z przedmiotem przypominającym broń - miało niemieckie tablice

- tłumaczy M. Majewski z nowotomyskiej policji. Jak dodaje policjanci muszą również zidentyfikować przedmiot, jaki został użyty, bo nie wiadomo, co to było.

- Za wcześnie jest, by mówić, czy sytuacja widoczna na nagraniu to wykroczenie czy przestępstwo. Dodatkowo też nasza komenda dysponuje numerami rejestracyjnymi tego samochodu i wydział ruchu drogowego ma na względzie to auto